النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيفا من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد الميلاد.







وقدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع

المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.





كما أعرب المستشار محمد شوقى النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصرى، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.





النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يزورون البابا تواضروسالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروسالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا