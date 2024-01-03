وفا: الاحتلال يفرج عن 36 معتقلا من مختلف محافظات الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن الاحتلال أفرج عن 36 معتقلا من مختلف محافظات الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على

قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







