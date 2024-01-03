الجامعة العربية تتضامن مع الصومال.. وترفض انتهاك سيادتها

(MENAFN
- Youm7) أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدى عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضى الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك
الخطوة علي نشر الأفكار المتطرفة الإرهاب في وقت تقوم الدولةالصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.
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