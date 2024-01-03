القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى في رأس الناقورة بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Youm7) أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية أن صافرات الإنذار تدوى في رأس الناقورة بالجليل الأعلى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة
منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.
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