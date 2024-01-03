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حسن نصر الله: ما تقوم به حركات المقاومة هي قرارات ذاتية

1/3/2024 2:42:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله: "تحمل قاسم سليمانى تهديدات الأمريكان ولم يتخل عن المقاومة ولم يتردد في مواصلة دعم المقاومة العراقية التي شكلت النواة الحقيقية للحشد الشعبى، عندما كادت داعش صنيعة أمريكا اجتياح العراق".



وتابع
في كلمة له عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "هذه العلاقات الصادقة بين حركات المقاومة في المنطقة، بنى محور المقاومة في هذه السنوات الأخيرة في المنطقة ولم يكن موجودا من سنوات طويلة وقاسم سليمانى كان الشخصية المركزية التي أمنت الاتصال والترابط بين هذه القوى، محور المقاومة ليس على شاكلة غيره من المحاور فهو يلتقى على مفاهيم ورؤية استراتيجية، في محور المقاومة الأعداء محددون والأصدقاء معرفون والأهداف واضحة في الرؤية أمريكا والمشروع الإسرائيلى، وكل مقاومة تتصرف بقرارها وهى التي تحدد وتهادن أو تحارب انسجاما مع رؤية استراتيجية لا يملى أحد على أحد ونستفيد من تجارب بعضنا البعض وهذا ما يجرى الآن في طوفان الأقصى".



وأكمل: "بعض السياسيين في الوطن العربى لا يستوعبون المشهد، لذلك يأخذون المواقف الخاطئة، فعندما أخذ عبد الملك الحوثى قراره أن يخوض معركة البحر الأحمر لفك الحصار عن إخواننا في غزة قالوا بأن ايران هي من طلبت منه ذلك، وهذا غير صحيح على الإطلاق، عندما يفتح حزب الله الجبهة إسنادا لغزة ، يرون أن إيران هو من طلب من حزب الله ذلك، هم لا يفهمون إلا أن إيران هي التي طلبت كذا وكذا لأن في العالم عندما تتبنى أى دولة حركات تظل مسيطرة على قرارها ويحولون المناضلين إلى أتباع أو أدوات ويتم ابتزازهم بالمال ووقف الدعم، ولذلك يتحولون إلى عبيد، في محور المقاومة لا يوجد عبيد لا يوجد إلا السادة الشرفاء القادة الشهداء الذين يصنعون النصر لأمتهم، ما تقوم به حركات المقاومة هي قرارات ذاتية، هي ليست أدوات وهى نوذج فريد في تاريخ البشرية وليس له سابق واستطاع بالفعل أن يصنع الانتصارات في هذا الطريق".












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