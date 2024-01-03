فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة التنف الأمريكية فى سوريا بطائرة مسيرة

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة التنف الأمريكية فى سوريا بطائرة مسيرة
التاريخ
1/3/2024 2:42:16 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت فصائل عراقية استهدافها قاعدة التنف الأمريكية بسوريا بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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