Thursday, 04 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا: شحنة مساعدات إنسانية تزن أكثر من 700 طن فى طريقها إلى غزة

1/3/2024 2:42:16 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب برنامج الأغذية العالمي ستلم شحنة من المساعدات الإنسانية تزن 705 أطنان من الأغذية، مقدمة من إحدى الشركات الفرنسية، عن طريق البحر، مثلما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا خلال اجتماع لمتابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، عُقد في 9 نوفمبر الماضي.


وأول باخرة، التي غادرت ميناء "لوهافر" الفرنسي في 20 ديسمبر، وعلى متنها أكثر من 350 طنا من المساعدات، من المنتظر أن تصل إلى بورسعيد في مصر في 8 يناير الجاري، كما ستغادر اليوم باخرة ثانية تحمل باقي الشحنة من ميناء "لوهافر" متجهة إلى بورسعيد، حسبما أفاد اليوم /الأربعاء/ نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.


ويتولى العاملون في برنامج الأغذية العالمي استلام العبوات الغذائية وتوزيعها ويتيح ذلك تكثيف جهود هذا البرنامج في سبيل توفير المساعدات الغذائية الطارئة لسكان قطاع غزة المدنيين.


بهذه الدفعة، يبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها فرنسا منذ 28 اكتوبر إلى سكان قطاع غزة المدنيين، أكثر من 1000 طنٍ. وتضم هذه الشحنة من المساعدات لوازم طبية طارئة ومعدات طبية وأغذية تتسم بقيمة غذائية عالية ومستلزمات للمآوي.


ولا تزال فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، حيث أدى نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية لعدة أسابيع إلى تعرض السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة للغاية. وتحشد فرنسا كل قواها لتقديم المساعدة للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق مع شركائها.







MENAFN03012024000132011024ID1107681991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث