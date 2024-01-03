فرنسا: شحنة مساعدات إنسانية تزن أكثر من 700 طن فى طريقها إلى غزة

MENAFN - Youm7) يترقب برنامج الأغذية العالمي ستلم شحنة من المساعدات الإنسانية تزن 705 أطنان من الأغذية، مقدمة من إحدى الشركات الفرنسية، عن طريق البحر، مثلما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا خلال اجتماع لمتابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، عُقد في 9 نوفمبر الماضي.



وأول باخرة، التي غادرت ميناء "لوهافر" الفرنسي في 20 ديسمبر، وعلى متنها أكثر من 350 طنا من المساعدات، من المنتظر أن تصل إلى بورسعيد في مصر في 8 يناير الجاري، كما ستغادر اليوم باخرة ثانية تحمل باقي الشحنة من ميناء "لوهافر" متجهة إلى بورسعيد، حسبما أفاد اليوم /الأربعاء/ نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.



ويتولى العاملون في برنامج الأغذية العالمي استلام العبوات الغذائية وتوزيعها ويتيح ذلك تكثيف جهود هذا البرنامج في سبيل توفير المساعدات الغذائية الطارئة لسكان قطاع غزة المدنيين.



بهذه الدفعة، يبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها فرنسا منذ 28 اكتوبر إلى سكان قطاع غزة المدنيين، أكثر من 1000 طنٍ. وتضم هذه الشحنة من المساعدات لوازم طبية طارئة ومعدات طبية وأغذية تتسم بقيمة غذائية عالية ومستلزمات للمآوي.





ولا تزال فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، حيث أدى نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية لعدة أسابيع إلى تعرض السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة للغاية. وتحشد فرنسا كل قواها لتقديم المساعدة للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق مع شركائها.