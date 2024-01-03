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كيف حافظ القانون على البيئة من أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؟

1/3/2024 2:42:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة البيئة، ضرورة الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لما لها من أضرار على الإنسان والكائنات الحية على الكرة الأرضية، والبنية التحتية.



خلال هذا التقرير نرصد القوانين التي تحظر استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام..



- تعد استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أحد الضوابط التي تحدد ماهية الأضرار التي تضر بالبيئة نتاج استخدام الأكياس الأحادية الاستخدام والمصنوعة من البلاستيك.



- من المواد القانونية التي تتناول ضوابط ومعايير إنتاج الأكياس، تفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.



- تعد أيضا المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفا ، والتي تنظم
المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية.



- قرار رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي.



- وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



6- مشروع تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية.



وفى سياق متصل، حدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول، منها أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمواصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز، ويحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له، وتلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام، كما تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز، وتلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتي ك القابـل للتحلل الحيوى، واخيرا تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.



جدير بالذكر وزارة البيئة تعمل أيضًا
على استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية، والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ في نبق ورأس محمد، كما تقوم برعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.












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