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محمود مسلم: مصر لعبت دورا كبيرا فى الحرب على غزة ودعوتها للسلام دائمة

1/3/2024 2:42:14 PM
(MENAFN- Youm7) قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الدولة المصرية في حاجة دائمة إلى شرح موقفها أمام الإعلام الدولي بشكل أفضل.



وأضاف مسلم، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر لعبت دورا كبيرا في تخفيف الحرب على غزة ودعم القضية الفلسطينية، سواء سياسيا أو إعلاميا، وأكدت دائما أهمية نشر السلام وحل الدولتين، على أساس أن لن يشعر أحد بالأمان إلا بالسلام، متابعا: "مصر تحاول الضغط لتنفيذ رؤيتها لوقف إطلاق النار في غزة، وإذا نجحت المبادرة المصرية ستكون خطوة جيدة جدا لفلسطين والمنطقة وضمير العالم من الشعوب التي تضايقت مما يحدث في القطاع".



وأشار إلى أن ما أثير عن تجميد مصر للمفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، غير صحيح، لأن مصر تلعب دورا مهما في التفاوض بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي خروجها ليس في صالح فلسطين، لأن استمرار الحرب يمثل ضررا كبيرا على القاهرة وفلسطين والمنطقة.



وتابع: "ما حدث أمس بشأن اغتيال صالح العاروري هو تجاوز ضد حماس وحزب الله وإيران، وقد تكون هناك رسائل تحتية بين أمريكا وإيران وبين إسرائيل وحزب لا يمكن أن نكون أداة فيها، وعندما خرج حسن نصر الله ودعا الجيش المصري كان بمثابة فيديوهات للاستهلاك الإعلامي ولا يمكن أن يصدقه الناس، فمن الذي يدعو الجيش المصري ويقرر؟!، وكيف لهذا الرجل الذي يقود مقاومة يدعو جيشا نظاميا وهو نفسه لم يتحرك".












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