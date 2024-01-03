الكاتب الصحفى شعبان هدية يتسلم ترخيص إيجيبشيان جيوجرافيك أول مجلة وثائقية علمية

MENAFN - Youm7) تسلم الكاتب الصحفى شعبان هدية مدير عام المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، ترخيص لأول مجلة وثائقية علمية ورقية وإلكترونية الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على هامش الحفل الذي نظمه المجلس لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لـ 78 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

انطلقت المجلة تحت اسم "إيجيبشيان جيوجرافيك" في نسختها الرسمية في أكتوبر 2023، باعتبارها منظومة وثائقية متكاملة صادرة عن المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، وبإشراف علمي من شركة مكتشفون للإنتاج الوثائقي والميتافيرس، لتُصبح أول منظومة وثائقية ورقية والإلكترونية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة إيجيبشيان جيوجرافيك أن المنظومة الوثائقية تسعى إلي تقديم مصر في صورة لم نرها من قبل لتقدم محتوى ثريًا في كافة القطاعات، مبينًا أن المجلة تقدم تسعة خرائط وثائقية مختلفة، وهي الحضارة والتاريخ والثقافة والحياة الطبيعية والبرية والبحرية والبشرية والدينية والعلمية والسياحية، وأن الهدف تقديم المليون و19 ألف كيلومتر مربع هي كل مساحة مصر للقارئ المصري والأجنبي.

وأوضح عبد السلام أن المجلة لديها خطة إستراتيجية أكثر توسعا من مجرد مجلة وثائقية باللغة العربية، حيث انه من المقرر إطلاق المجلة باللغة الإنجليزية خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلي إطلاق مجلة أخري للأطفال تحت اسم "EG KIDS"، مبينا أن المنظومة الوثائقية التي أطلقتها المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم ستقوم بإصدار سلسلة من المجلات التي قامت بتسجيلها لتغطية الشأنين العربي والأفريقي، وهما "أريبيان جيوجرافيك"، و"أفريقان جيوجرافيك".

واليوم السابع إذ يهنئ الزميل شعبان هدية بالحصول على ترخيص المجلة، يتمنى أيضا استمرار النجاح للمجلة لتكون منبرا علميا متخصصا يفيد القارئ المصرى والعربي.