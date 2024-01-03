Thursday, 04 January 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكاتب الصحفى شعبان هدية يتسلم ترخيص إيجيبشيان جيوجرافيك أول مجلة وثائقية علمية

1/3/2024 2:42:14 PM
(MENAFN- Youm7) تسلم الكاتب الصحفى شعبان هدية مدير عام المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، ترخيص لأول مجلة وثائقية علمية ورقية وإلكترونية الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على هامش الحفل الذي نظمه المجلس لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لـ 78 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

انطلقت المجلة تحت اسم "إيجيبشيان جيوجرافيك" في نسختها الرسمية في أكتوبر 2023، باعتبارها منظومة وثائقية متكاملة صادرة عن المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، وبإشراف علمي من شركة مكتشفون للإنتاج الوثائقي والميتافيرس، لتُصبح أول منظومة وثائقية ورقية والإلكترونية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة إيجيبشيان جيوجرافيك أن المنظومة الوثائقية تسعى إلي تقديم مصر في صورة لم نرها من قبل لتقدم محتوى ثريًا في كافة القطاعات، مبينًا أن المجلة تقدم تسعة خرائط وثائقية مختلفة، وهي الحضارة والتاريخ والثقافة والحياة الطبيعية والبرية والبحرية والبشرية والدينية والعلمية والسياحية، وأن الهدف تقديم المليون و19 ألف كيلومتر مربع هي كل مساحة مصر للقارئ المصري والأجنبي.

وأوضح عبد السلام أن المجلة لديها خطة إستراتيجية أكثر توسعا من مجرد مجلة وثائقية باللغة العربية، حيث انه من المقرر إطلاق المجلة باللغة الإنجليزية خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلي إطلاق مجلة أخري للأطفال تحت اسم "EG KIDS"، مبينا أن المنظومة الوثائقية التي أطلقتها المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم ستقوم بإصدار سلسلة من المجلات التي قامت بتسجيلها لتغطية الشأنين العربي والأفريقي، وهما "أريبيان جيوجرافيك"، و"أفريقان جيوجرافيك".

واليوم السابع إذ يهنئ الزميل شعبان هدية بالحصول على ترخيص المجلة، يتمنى أيضا استمرار النجاح للمجلة لتكون منبرا علميا متخصصا يفيد القارئ المصرى والعربي.







MENAFN03012024000132011024ID1107681987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث