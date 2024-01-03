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المدارس تعلن ضوابط امتحان الطالب المصاب بالجديرى المائى.. اعرف التفاصيل

1/3/2024 2:42:14 PM
(MENAFN- Youm7) حددت بعض المدارس إجراءات وشروط وضوابط يتم تطبيقها حال اكتشاف إصابة طلاب بالجديرى المائى وخاصة ما يتعلق بأداء الطلاب الامتحانات.



- إصابة طلاب بالجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان
واستطاع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة علي العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر علي أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.



- حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يشفى منه ويحتاج إجازة
يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة
وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.





أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيك وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.





الجدير بالذكر أن المدارس بدأت تقييم الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024












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