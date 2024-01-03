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أطباء فى انجلترا يعلنون أطول إضراب بهيئة الخدمات الصحية منذ 70 عاما

1/3/2024 2:42:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن أطباء مبتدئون في إنجلترا، اليوم الأربعاء، إضرابًا مدته ستة أيام، كجزء من تصعيد كبير لخلافهم القائم بشأن الأجور، منذ مدة طويلة، مع الحكومة البريطانية.



وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تعاني بعض الضغوط، أن هذا أطول إضراب متواصل منذ سبعة عقود من تاريخها.



وأشارت الهيئة الممولة من الدولة، إلى أن هذه الفترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا، إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء، خاصة أنه أتى بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام، قبل عيد الميلاد.



وأفاد مدير هيئة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، باحتمالية أن يكون شهر يناير الجاري، من أكثر الصعوبات التي تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق، ومن المفروض أن ينتهي الإضراب، يوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش.



وأكدت نقابة الأطباء على أنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة بنسبة 3% في الأجور إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8%، التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.



ورفض الأطباء المبتدئون هذا العرض، إذ أن المبلغ سيوزع بشكل غير عادل على الأطباء بناءً على درجاتهم وسيشكل "خفضًا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".

وصرّحت الحكومة بأن أجر الطبيب المبتدئ يبلغ نحو 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة.












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