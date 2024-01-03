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الرئيس الفنزويلى: ما يتعرض له الفلسطينيين فى غزة هولوكوست

1/3/2024 2:42:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يتعرضون له الآن بأنه "هولوكوست" (محرقة).

وانتقد مادورو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية الأربعاء المجتمع الدولي على "التزامه الصمت" تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.

وأضاف أنه "لم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية"

وأفاد بأن الفلسطينيين يتعرضون لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، منتقدا "النخب الأوروبية" إزاء صمتها أمام قتل "الفلسطينيين الأبرياء" وقصفهم.
ودعا مادورو المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون، مذكرا بأن "هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم".








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