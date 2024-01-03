شريف كمال رئيسا لبعثة منتخب الهوكى فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد

شريف كمال رئيسا لبعثة منتخب الهوكى فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد
التاريخ
1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN
- Youm7) يرأس شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، بعثة منتخب الرجال فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.
ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير وأخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر.
وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا
بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.
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