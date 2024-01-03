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شريف كمال رئيسا لبعثة منتخب الهوكى فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد

1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN- Youm7) يرأس شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، بعثة منتخب الرجال فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.



ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير وأخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر.



وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا
بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.












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