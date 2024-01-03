كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل 5 لاعبين عن الأهلي فى يناير

(MENAFN
- Youm7) منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،
الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيل أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل خروجهم من حساباته الفنية وعدم الممانعة في البحث عن فرصة جديدة خارج القلعة الحمراء، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.
وتباينت أسباب كولر في الموافقة على رحيل بعض اللاعبين سواء لوجود بديل أو تكرار إصاباته أو عدم إثبات جدارته بالمشاركة الأساسية بعد حصوله على أكثر من فرصة لتقديم نفسه بشكل أفضل ولكن بدون جدوى، وأبرز هؤلاء اللاعبين:
صلاح محسن
رحب كولر برحيل صلاح محسن بعدما فشل في استغلال الفرص التي حصل عليها رغم وجود أزمة في مركز المهاجم، وقدم عروضا باهنة وهو ما دفع الجهاز الفني للتفكير في إعارته أو بيعه.
أحمد عبد القادر
لم يقدم أحمد عبد القادر المستويات التي تؤهله لأن يكون له دور مع الأهلي، وظهر بشكل سيئ للموسم الثاني على التوالي، وهو ما دفع الجهاز الفني لتجميده على الدكة واستبعاده من حساباته الفنية.
أليو ديانج
بات كولر منفتحا على بيع ديانج في الميركاتو الشتوي لاسيما بعدما خرجت تقارير صحفية تؤكد رغبة أندية في التعاقد معه، في ظل وجود بدائل كثيرة له في منطقة الوسط مثل مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وكريم نيدفيد.
كريستو
يعاني محمد الضاوي كريستو من تهميش كولر رغم اجتهاده في التدريبات، حيث يخرج من حسابات المدرب بشكل مستمر، وهو ما دفع كولر للترحيب بخروجه للإعارة أو البيع النهائي في يناير الجاري.
محمود متولي
كثرة الإصابات التي لاحقت متولي في الفترة الأخيرة، دفعت الجهاز الفني ومسئولي الكرة للتفكير في تسويقه سواء ضمن الصفقات التبادلية أو أيا للأندية الراغبة في التعاقد معه.
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