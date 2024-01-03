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كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل 5 لاعبين عن الأهلي فى يناير

1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN- Youm7) منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،
الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيل أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل خروجهم من حساباته الفنية وعدم الممانعة في البحث عن فرصة جديدة خارج القلعة الحمراء، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وتباينت أسباب كولر في الموافقة على رحيل بعض اللاعبين سواء لوجود بديل أو تكرار إصاباته أو عدم إثبات جدارته بالمشاركة الأساسية بعد حصوله على أكثر من فرصة لتقديم نفسه بشكل أفضل ولكن بدون جدوى، وأبرز هؤلاء اللاعبين:

صلاح محسن

رحب كولر برحيل صلاح محسن بعدما فشل في استغلال الفرص التي حصل عليها رغم وجود أزمة في مركز المهاجم، وقدم عروضا باهنة وهو ما دفع الجهاز الفني للتفكير في إعارته أو بيعه.

أحمد عبد القادر

لم يقدم أحمد عبد القادر المستويات التي تؤهله لأن يكون له دور مع الأهلي، وظهر بشكل سيئ للموسم الثاني على التوالي، وهو ما دفع الجهاز الفني لتجميده على الدكة واستبعاده من حساباته الفنية.

أليو ديانج

بات كولر منفتحا على بيع ديانج في الميركاتو الشتوي لاسيما بعدما خرجت تقارير صحفية تؤكد رغبة أندية في التعاقد معه، في ظل وجود بدائل كثيرة له في منطقة الوسط مثل مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وكريم نيدفيد.

كريستو

يعاني محمد الضاوي كريستو من تهميش كولر رغم اجتهاده في التدريبات، حيث يخرج من حسابات المدرب بشكل مستمر، وهو ما دفع كولر للترحيب بخروجه للإعارة أو البيع النهائي في يناير الجاري.

محمود متولي

كثرة الإصابات التي لاحقت متولي في الفترة الأخيرة، دفعت الجهاز الفني ومسئولي الكرة للتفكير في تسويقه سواء ضمن الصفقات التبادلية أو أيا للأندية الراغبة في التعاقد معه.







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