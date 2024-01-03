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يوسف شحاتة يحصد لقب هداف الرميات الثلاثية بالبطولة العربية لكرة السلة

1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN- Youm7) حصل يوسف شحاتة، لاعب المنتخب الوطنى، على لقب هداف الرمية الثلاثية بمنافسات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة، والتى توج بلقبها مصر، بعد التغلب على
ليبيا
بنتيجة 87/62.
 وحصل التونسى عمر عبادة على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.



وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات.



وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات،
 وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



ويعتلى المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.












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