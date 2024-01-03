حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 1 /2024

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- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 1 /2024 ، حيث شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار المهمة،
مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة، ومهند لاشين بدلا من كوكا في المنتخب. مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة تغلب
منتخب مصر للرجال لكرة السلة
على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط بسبب لجوئه للمحكمة المدنية فى أزمة الشحات قرر مجلس إدارة
اتحاد الكرة
إحالة
محمد الشيبى
لاعب
بيراميدز
للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن واقعة تعرضه للضرب من
حسين الشحات
لاعب
الأهلى
صدر بحقها قرارات. استبعاد كوكا من بطولة الأمم الأفريقية بسبب الإصابة
خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة خاض السنغالى إبراهيما نداى والبنينى سامسون أكينيولا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك ، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبى الأبيض على ملعب النادى. منتخب مصر يستدعي مهند لاشين رسميا بعد إصابة كوكا قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. الأهلى: لم تصلنا عروض رسمية بشأن ديانج لتتم مناقشته
كشف مصدر داخل النادى
الأهلى
حقيقة ما يتردد عن وجود عروض خارجية بشأن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه يضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف زيادة قيمة العضوية بالقلعة البيضاء محل دراسة، حيث يرغب المجلس فى رفع قيمة الاشتراك بعضوية الزمالك. الإسماعيلي: لا يوجد عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى
كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق
الإسماعيلى ، عن حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش في الانتقالات الشتوية وموقف أزمة وقف القيد.
كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلى بعد هوجة العروض المحلية يحدد مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى موقف التونسي محمد الضاوي
كريستو
لاعب الفريق من الاستمرار في صفوف المارد الأحمر أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. عبد القادر يفضل العروض الخارجية عن المحلية حال الرحيل عن الأهلي
يفضل أحمد عبد القادر لاعب
الأهلي
العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري.
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