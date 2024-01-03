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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 1 /2024

1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 1 /2024 ، حيث شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار المهمة،
مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة، ومهند لاشين بدلا من كوكا في المنتخب.

مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة تغلب
منتخب مصر للرجال لكرة السلة
على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط بسبب لجوئه للمحكمة المدنية فى أزمة الشحات قرر مجلس إدارة
اتحاد الكرة
إحالة
محمد الشيبى
لاعب
بيراميدز
للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن واقعة تعرضه للضرب من
حسين الشحات
لاعب
الأهلى
صدر بحقها قرارات.
استبعاد كوكا من بطولة الأمم الأفريقية بسبب الإصابة

خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.


سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة
خاض السنغالى إبراهيما نداى والبنينى سامسون أكينيولا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك ، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبى الأبيض على ملعب النادى.

منتخب مصر يستدعي مهند لاشين رسميا بعد إصابة كوكا قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

الأهلى: لم تصلنا عروض رسمية بشأن ديانج لتتم مناقشته

كشف مصدر داخل النادى
الأهلى
حقيقة ما يتردد عن وجود عروض خارجية بشأن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه
يضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف زيادة قيمة العضوية بالقلعة البيضاء محل دراسة، حيث يرغب المجلس فى رفع قيمة الاشتراك بعضوية الزمالك.


الإسماعيلي: لا يوجد عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق
الإسماعيلى ، عن حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش في الانتقالات الشتوية وموقف أزمة وقف القيد.


كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلى بعد هوجة العروض المحلية
يحدد مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى موقف التونسي محمد الضاوي
كريستو
لاعب الفريق من الاستمرار في صفوف المارد الأحمر أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبد القادر يفضل العروض الخارجية عن المحلية حال الرحيل عن الأهلي

يفضل أحمد عبد القادر لاعب
الأهلي
العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري.








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