حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 1 /2024

خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.





كشف مصدر داخل النادى

الأهلى

حقيقة ما يتردد عن وجود عروض خارجية بشأن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق

الإسماعيلى ، عن حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش في الانتقالات الشتوية وموقف أزمة وقف القيد.





يفضل أحمد عبد القادر لاعب

الأهلي

العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري.



