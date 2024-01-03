مجدى أبو فريخة: لقب البطولة العربية للسلة هدية للجماهير فى بداية السنة الجديدة

مجدى أبو فريخة: لقب البطولة العربية للسلة هدية للجماهير فى بداية السنة الجديدة
التاريخ
1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن فوز المنتخب بلقب البطولة العربية لمنتخبات السلة أفضل هدية يقدمها للجماهير المصرية في بداية العام الجديد.
وأضاف أبو فريخة، فى تصريحات خاصة، أن اتحاد السلة أنهى عام 2023 بالبطولة الأفريقية التى توج بها فريق سبورتنج سيدات، وبدأ العام الجديد بلقب البطولة العربية.
واختتم أبو فريخة أن اللقب العربى الذى لم يتحقق منذ عام 2016 خير ما نبدأ به عام 2024.
وتوج منتخب السلة بلقب البطولة العربية بعد التغلب على ليبيا بنتيجة 87/62 فى نهائي البطولة، التي أقيمت في صالة استاد القاهرة.
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