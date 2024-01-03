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مجدى أبو فريخة: لقب البطولة العربية للسلة هدية للجماهير فى بداية السنة الجديدة

1/3/2024 2:42:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن فوز المنتخب بلقب البطولة العربية لمنتخبات السلة أفضل هدية يقدمها للجماهير المصرية في بداية العام الجديد.



وأضاف أبو فريخة، فى تصريحات خاصة، أن اتحاد السلة أنهى عام 2023 بالبطولة الأفريقية التى توج بها فريق سبورتنج سيدات، وبدأ العام الجديد بلقب البطولة العربية.
 واختتم أبو فريخة أن اللقب العربى الذى لم يتحقق منذ عام 2016 خير ما نبدأ به عام 2024.



وتوج منتخب السلة بلقب البطولة العربية بعد التغلب على ليبيا بنتيجة 87/62 فى نهائي البطولة، التي أقيمت في صالة استاد القاهرة.












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