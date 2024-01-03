اتحاد السلة الكويتي يجري قرعة منافسات الكأس للموسم الرياضي (2023-2024) لجميع المراحل السنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أجرى الاتحاد الكويتي لكرة السلة مساء اليوم الاربعاء قرعة منافسات كأس الاتحاد للموسم الرياضي (2023-2024) للدرجة الاولى وباقي المراحل السنية والتي تنطلق جميعا عقب ختام منافسات الدوري وتقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وأسفرت قرعة الدرجة الأولى التي تشهد مشاركة 9 اندية عن وقوع أندية الكويت وكاظمة والتضامن والنصر والصليبيخات بالمجموعة الأولى فيما ضمت المجموعة الثانية أندية القادسية والعربي والقرين واليرموك.
ويشهد الدور التمهيدي للبطولة إقامة مباريات كاظمة مع الصليبيخات والتضامن مع النصر ضمن المجموعة الأولى فيما يلعب القادسية مع اليرموك والقرين مع العربي بالمجموعة الثانية في حين أعفت القرعة نادي الكويت من اللعب بهذا الدور باعتباره حاملا للقب.
وقال نائب رئيس الاتحاد محسن المطيري في تصريح للصحفيين عقب إجراء القرعة بمقر الاتحاد ان القرعة التي تمت بحضور مندوبي الاندية المحلية المشاركة ووسائل الاعلام جاءت شفافة وحيادية.
واكد المطيري الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الحرص على تطوير المسابقات بما يخدم الارتقاء بالمستويات الفنية للأندية الكويتية والذي تجسد بقوة منافسات مسابقة الدوري المتواصلة حاليا وسط اداء قوي من معظم الاندية.
وذكر ان منافسات المراحل السنية تحظى باهتمام كبير من الاتحاد باعتبارها مستقبل كرة السلة الكويتية مقدما شكره للأندية على تعاونها الدائم مع الاتحاد ما يسهم بنجاح بطولاته المحلية.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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