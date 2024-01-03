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اتحاد السلة الكويتي يجري قرعة منافسات الكأس للموسم الرياضي (2023-2024) لجميع المراحل السنية

1/3/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أجرى الاتحاد الكويتي لكرة السلة مساء اليوم الاربعاء قرعة منافسات كأس الاتحاد للموسم الرياضي (2023-2024) للدرجة الاولى وباقي المراحل السنية والتي تنطلق جميعا عقب ختام منافسات الدوري وتقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وأسفرت قرعة الدرجة الأولى التي تشهد مشاركة 9 اندية عن وقوع أندية الكويت وكاظمة والتضامن والنصر والصليبيخات بالمجموعة الأولى فيما ضمت المجموعة الثانية أندية القادسية والعربي والقرين واليرموك.
ويشهد الدور التمهيدي للبطولة إقامة مباريات كاظمة مع الصليبيخات والتضامن مع النصر ضمن المجموعة الأولى فيما يلعب القادسية مع اليرموك والقرين مع العربي بالمجموعة الثانية في حين أعفت القرعة نادي الكويت من اللعب بهذا الدور باعتباره حاملا للقب.
وقال نائب رئيس الاتحاد محسن المطيري في تصريح للصحفيين عقب إجراء القرعة بمقر الاتحاد ان القرعة التي تمت بحضور مندوبي الاندية المحلية المشاركة ووسائل الاعلام جاءت شفافة وحيادية.
واكد المطيري الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الحرص على تطوير المسابقات بما يخدم الارتقاء بالمستويات الفنية للأندية الكويتية والذي تجسد بقوة منافسات مسابقة الدوري المتواصلة حاليا وسط اداء قوي من معظم الاندية.
وذكر ان منافسات المراحل السنية تحظى باهتمام كبير من الاتحاد باعتبارها مستقبل كرة السلة الكويتية مقدما شكره للأندية على تعاونها الدائم مع الاتحاد ما يسهم بنجاح بطولاته المحلية.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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