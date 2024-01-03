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وزير الخارجية التركي يحذر من حرب لا تنهي بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان

1/3/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 1 (كونا) -- حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء من اندلاع حرب بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان مؤكدا أن هذه الحرب "إن نشبت فلن تنتهي".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان في مقر الخارجية التركية ردا على سؤال حول تداعيات اغتيال الكيان الإسرائيلي المحتل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية صالح العاروري أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال فيدان إن عملية اغتيال العاروري في لبنان قد تؤدي إلى نشوب حرب بين الجانبين "وإذا وقعت هذه الحرب فلن تنتهي بالتأكيد".
وردا على سؤال بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة شدد فيدان على أن عدم بذل المجتمع الدولي أي جهد لمنع هذا العدوان يشكل "لحظة انهيار كبرى للنظام" الدولي.
وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في حل الصراع العربي - الإسرائيلي الفلسطينية فيجب التركيز على السلام وحل الدولتين. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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