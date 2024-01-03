وزير الخارجية التركي يحذر من حرب لا تنهي بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 1 (كونا) -- حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء من اندلاع حرب بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان مؤكدا أن هذه الحرب "إن نشبت فلن تنتهي".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان في مقر الخارجية التركية ردا على سؤال حول تداعيات اغتيال الكيان الإسرائيلي المحتل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية صالح العاروري أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال فيدان إن عملية اغتيال العاروري في لبنان قد تؤدي إلى نشوب حرب بين الجانبين "وإذا وقعت هذه الحرب فلن تنتهي بالتأكيد".
وردا على سؤال بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة شدد فيدان على أن عدم بذل المجتمع الدولي أي جهد لمنع هذا العدوان يشكل "لحظة انهيار كبرى للنظام" الدولي.
وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في حل الصراع العربي - الإسرائيلي الفلسطينية فيجب التركيز على السلام وحل الدولتين. (النهاية)
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