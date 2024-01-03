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الصومال يعرب عن الاستياء من بيان الإيغاد بشأن العلاقات مع إثيوبيا

1/3/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- أعرب الصومال اليوم الأربعاء عن الاستياء العميق من بيان مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشأن العلاقات الصومالية - الإثويبية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) إن "بيان (إيغاد) لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والقوانين الدولية الأخرى".
وأضاف البيان "لا تتفق حكومة الصومال مع مضمون البيان الصادر عن الأمين التنفيذي وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية".
ودعا البيان "الأمين التنفيذي إلى الاعتذار الفوري وسحب البيان واتخاذ الإجراء المناسب" مؤكدا إدراك الحكومة الصومالية لأهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين واستمرار مشاركتها النشطة في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتكامل داخل الهيئة.
وكان الأمين التنفيذي ل (إيغاد) ورقنيه جيبيهو قد عبر عن القلق العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا داعيا قادة البلدين إلى "ضبط النفس والتعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع ودعم القيم المشتركة التي توحد" دول الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تراقب "الوضع بجدية وتدرك الآثار المحتملة" لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي.
وأكد البرلمان العربي في وقت سابق من اليوم الأربعاء رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال في أعقاب اتفاق وقعته إثيوبيا مع الجزء الشمالي من الصومال يتيح لها استخدام منفذ بحري صومالي. (النهاية)

ا س م / م ع ح ع




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