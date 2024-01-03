الصومال يعرب عن الاستياء من بيان الإيغاد بشأن العلاقات مع إثيوبيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- أعرب الصومال اليوم الأربعاء عن الاستياء العميق من بيان مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشأن العلاقات الصومالية - الإثويبية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) إن "بيان (إيغاد) لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والقوانين الدولية الأخرى".
وأضاف البيان "لا تتفق حكومة الصومال مع مضمون البيان الصادر عن الأمين التنفيذي وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية".
ودعا البيان "الأمين التنفيذي إلى الاعتذار الفوري وسحب البيان واتخاذ الإجراء المناسب" مؤكدا إدراك الحكومة الصومالية لأهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين واستمرار مشاركتها النشطة في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتكامل داخل الهيئة.
وكان الأمين التنفيذي ل (إيغاد) ورقنيه جيبيهو قد عبر عن القلق العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا داعيا قادة البلدين إلى "ضبط النفس والتعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع ودعم القيم المشتركة التي توحد" دول الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تراقب "الوضع بجدية وتدرك الآثار المحتملة" لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي.
وأكد البرلمان العربي في وقت سابق من اليوم الأربعاء رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال في أعقاب اتفاق وقعته إثيوبيا مع الجزء الشمالي من الصومال يتيح لها استخدام منفذ بحري صومالي. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
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