ألمانيا تندد بدعوة وزيرين بحكومة الاحتلال إلى تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 1 - (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء عن رفضها دعوات وزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "حكومة ألمانيا ترفض بكل وضوح وشدة دعوات كلا الوزيرين إلى تهجير الفلسطينيين لأن هذه الدعوات لا مغزى لها ولا تساعد على حل الصراع في الشرق الأوسط".
كما أعرب البيان عن رفض ألمانيا القاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو إجراء أية تغييرات على جغرافيا قطاع غزة بما يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع.
وشدد على أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو من خلال حل الدولتين.
كان وزيران بحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش قد دعوا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما قوبل بانتقادات في الولايات المتحدة ودول غربية منها ألمانيا.
(النهاية)
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