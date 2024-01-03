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ألمانيا تندد بدعوة وزيرين بحكومة الاحتلال إلى تهجير سكان غزة

1/3/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 1 - (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء عن رفضها دعوات وزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "حكومة ألمانيا ترفض بكل وضوح وشدة دعوات كلا الوزيرين إلى تهجير الفلسطينيين لأن هذه الدعوات لا مغزى لها ولا تساعد على حل الصراع في الشرق الأوسط".
كما أعرب البيان عن رفض ألمانيا القاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو إجراء أية تغييرات على جغرافيا قطاع غزة بما يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع.
وشدد على أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو من خلال حل الدولتين.
كان وزيران بحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش قد دعوا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما قوبل بانتقادات في الولايات المتحدة ودول غربية منها ألمانيا.
(النهاية)

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