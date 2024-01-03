دوري (زين) للقدم.. الكويت يفوز على الشباب (6-0) والنصر يتعادل مع خيطان (1-1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) - فاز نادي الكويت اليوم الاربعاء على نظيره الشباب بنتيجة كبيرة (6-0) ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الاهداف عن العربي فيما تعادل النصر مع خيطان بنتيجة (1-1) ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد محمد الحمد سجل الكويت اربعة اهداف في الشوط الاول حيث افتتح التسجيل اللاعب يوسف ناصر بالدقيقة الـ4 واضاف زميله محمد دحام الهدف الثاني بالدقيقة الـ15 ثم سجل اللاعب عمرو عبدالفتاح الهدف الثالث بالدقيقة الـ16 فيما سجل محمد دحام الهدف الرابع لفريقه والثاني له بالدقيقة الـ31.
وفي الشوط الثاني عاد عمرو عبدالفتاح مرة اخرى ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له بالدقيقة الـ62 في حين اختتم محمد مرهون اهداف فريقه بتسجيله الهدف السادس بالدقيقة الـ68.
وتصدر الكويت فرق الترتيب بعد وصوله للنقطة الـ30 بفارق الاهداف عن العربي فيما بقي الشباب على نقاطه الـ11 بالمركز الثامن.
وفي المباراة الاخرى تعادل النصر مع خيطان (1-1) بالدقائق الاخيرة من زمن المباراة اذ سجل خيطان اولا بالدقيقة الـ49 عن طريق اللاعب بيريرا فيما سجل النصر هدف التعادل بالدقيقة الـ94 عبر اللاعب المعتصم اللافي ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
ورفع النصر رصيده الى 21 نقطة بالمركز الرابع في حين وصل خيطان الى نقطته الـ7 بالمركز التاسع.
وتختتم مباريات الجولة غدا الخميس بمباراتين اذ يلتقي بالاولى الفحيحيل نظيره الجهراء أما في الثانية فيستضيف كاظمة السالمية على استاد الصداقة والسلام.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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