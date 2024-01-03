وزير الخارجية التركي: قواتنا موجودة بشمالي العراق لقتال المسحلين الأكراد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في شمالي العراق هو قتال المسحلين من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأضاف فيدان للصحفيين بمقر الخارجية التركية إن حزب العمال الكردستاني لا يشكل تهديدا لتركيا فحسب بل للعراق أيضا.
وتابع أنه قد جرى عقد اجتماع أمني مع الجانب العراقي لمناقشة هذا الملف قبيل هجوم عناصر العمال الكردستاني على القوات التركية شمالي العراق في ديسمبر الماضي الذي قتل فيه 12 جنديا تركيا. (النهاية)
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