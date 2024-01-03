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وزير الخارجية التركي: قواتنا موجودة بشمالي العراق لقتال المسحلين الأكراد

1/3/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في شمالي العراق هو قتال المسحلين من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأضاف فيدان للصحفيين بمقر الخارجية التركية إن حزب العمال الكردستاني لا يشكل تهديدا لتركيا فحسب بل للعراق أيضا.
وتابع أنه قد جرى عقد اجتماع أمني مع الجانب العراقي لمناقشة هذا الملف قبيل هجوم عناصر العمال الكردستاني على القوات التركية شمالي العراق في ديسمبر الماضي الذي قتل فيه 12 جنديا تركيا. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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