بريطانيا ترفض بشكل قاطع دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 1 (كونا) -- أعربت بريطانيا اليوم الأربعاء عن رفضها القاطع لأي محاولات من حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل تهجير سكان قطاع غزة أو ترحيلهم إلى أي مكان خارج أراضيهم في القطاع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها "غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وشدد على أن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة مشيرا إلى ان لندن تشاطر مخاوف حلفائها وشركائها بشأن عدم تعرض سكان غزة للتهجير القسري من القطاع. (النهاية)
م ر ن / ر س
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