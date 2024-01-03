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بريطانيا ترفض بشكل قاطع دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة

1/3/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 1 (كونا) -- أعربت بريطانيا اليوم الأربعاء عن رفضها القاطع لأي محاولات من حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل تهجير سكان قطاع غزة أو ترحيلهم إلى أي مكان خارج أراضيهم في القطاع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها "غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وشدد على أن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة مشيرا إلى ان لندن تشاطر مخاوف حلفائها وشركائها بشأن عدم تعرض سكان غزة للتهجير القسري من القطاع. (النهاية)

م ر ن / ر س



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