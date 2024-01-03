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إسبانيا تعرب عن رفضها دعوات وزيرين بحكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

1/3/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 1 (كونا) -- أعربت إسبانيا اليوم الأربعاء عن رفضها للتصريحات الأخيرة لوزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غرة.
وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان لها إن تلك التصريحات تتعارض مع القانون الدولي.
وأكد البيان موقف إسبانيا الداعي لاحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين.
يأتي هذا البيان بعدما دعا وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي لعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان ودفع فلسطينيي القطاع للهجرة. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع



MENAFN03012024000071011013ID1107681968

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