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المنتخب المصري لكرة السلة يتوج بالبطولة العربية للمرة ال13 في تاريخه

1/3/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- توج المنتخب المصري لكرة السلة مساء اليوم الأربعاء بلقب البطولة العربية للمنتخبات (رجال) للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 87-62 في المباراة النهائية للنسخة ال25 للبطولة والتي أقيمت بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.
وحقق المنتخب المصري العلامة الكاملة بالمباريات في الدور التمهيدي والنهائيات بالبطولة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضي حتى 3 يناير الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية من بينها الكويت.
وكان المنتخب التونسي قد حصد المركز الثالث للبطولة بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 73-66 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويعتلي المنتخب المصري صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة السلة برصيد 13 لقبا بعد تتويجه بالنسخة الحالية للبطولة. (النهاية)

ا س م / ر ج



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