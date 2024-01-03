المنتخب المصري لكرة السلة يتوج بالبطولة العربية للمرة ال13 في تاريخه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- توج المنتخب المصري لكرة السلة مساء اليوم الأربعاء بلقب البطولة العربية للمنتخبات (رجال) للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 87-62 في المباراة النهائية للنسخة ال25 للبطولة والتي أقيمت بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.
وحقق المنتخب المصري العلامة الكاملة بالمباريات في الدور التمهيدي والنهائيات بالبطولة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضي حتى 3 يناير الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية من بينها الكويت.
وكان المنتخب التونسي قد حصد المركز الثالث للبطولة بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 73-66 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويعتلي المنتخب المصري صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة العربية لكرة السلة برصيد 13 لقبا بعد تتويجه بالنسخة الحالية للبطولة. (النهاية)
ا س م / ر ج
MENAFN03012024000071011013ID1107681967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.