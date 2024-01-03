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دولة الكويت تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان الايرانية

1/3/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وراح ضحيتهما العشرات من الأبرياء.
وعبرت (الخارجية) في بيان لها عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




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