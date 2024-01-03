دولة الكويت تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان الايرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وراح ضحيتهما العشرات من الأبرياء.
وعبرت (الخارجية) في بيان لها عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN03012024000071011013ID1107681966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.