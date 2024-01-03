اليرموك والوطنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة اليرموك واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لمأسسة العمل بين الجانبين في مجال بناء الشراكات لتعزيز دور المرأة والشباب.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، والأمينة العامة للجنة المهندسة مها العلي.

وأشار مساد إلى أن جامعة اليرموك تسعى لتحقيق الرؤية الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال التعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يُشكل فرصة لتنظيم وتنفيذ برامج توعية تستهدف طلبة الجامعة والشباب والمجتمع المحلي.

من جهتها أكدت العلي أهمية هذا التعاون الذي يجسد الشراكة الفاعلة مع المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن مأسسة التعاون مع جامعة اليرموك التي تضم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، سيساهم في تحقيق أهداف وتطلعات اللجنة في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وجرى توقيع المذكرة في مكتب إرتباط جامعة اليرموك في عمّان، بحضور ممثلين عن الفريقين الاقتصادي والقانوني في اللجنة.

--(بترا)





ع ع/ب ع/ ع ط

03/01/2024 22:16:15