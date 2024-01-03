اليرموك والوطنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة اليرموك واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لمأسسة العمل بين الجانبين في مجال بناء الشراكات لتعزيز دور المرأة والشباب.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، والأمينة العامة للجنة المهندسة مها العلي.
وأشار مساد إلى أن جامعة اليرموك تسعى لتحقيق الرؤية الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال التعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يُشكل فرصة لتنظيم وتنفيذ برامج توعية تستهدف طلبة الجامعة والشباب والمجتمع المحلي.
من جهتها أكدت العلي أهمية هذا التعاون الذي يجسد الشراكة الفاعلة مع المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن مأسسة التعاون مع جامعة اليرموك التي تضم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، سيساهم في تحقيق أهداف وتطلعات اللجنة في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وجرى توقيع المذكرة في مكتب إرتباط جامعة اليرموك في عمّان، بحضور ممثلين عن الفريقين الاقتصادي والقانوني في اللجنة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
03/01/2024 22:16:15
MENAFN03012024000117011021ID1107681965
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