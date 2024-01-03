ندوة في الجامعة الأردنية تناقش التميز المؤسسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تسعى إلى التميز في عملياتها التدريسية والبحثية والإدارية، عبر تحفيز البيئة الجامعية للحصول على مراتب متقدمة في مختلف مقاييس التصنيف العالمية، محليا وإقليميا وعالميا، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على أهداف التنمية المستدامة.

وقال عبيدات إن الجامعة، وعبر سعيها الدؤوب نحو مصاف الجامعات العالمية، عملت ولا تزال على ترسيخ ثقافة التميز بين العاملين، وبناء منظومة القيم والمبادئ التي يجب أن تتحلى بها الكوادر، لينعكس ذلك على نتاجات ومخرجات التعلّم في برامجها، بما في ذلك المهنية والتطبيقية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة في الجامعة بعنوان "التميز المؤسسي"، قدمها وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور خليف الخوالدة.

وعرض الخوالدة في محاضرته لأهداف التميز المؤسسي وسبله وآلياته ومستوياته ومفاهيمه ومحاوره، مشيرا إلى أن كلفة غياب الجودة والتميز تفوق كلفة بناء الجودة والتميز مئات المرات.

وقال إن التميز ليس وظيفة، بل صفة لكل وظيفة، على كل شخص في المؤسسة أن يكون مسؤولا عنها، مؤكدا أن التميز ليس تفويضا، بل تفكيرا وجهدا موحدا من الجميع.

ولفت الخوالدة إلى أن الجامعة الأردنية تشهد حالة تميز غير مسبوقة، تتمثل في سمعتها الأكاديمية المرموقة بين نظيراتها محليا وعالميا، بدلالة حلولها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم ضمن تصنيف QS العالمي، وحصولها على مرتبة متقدمة في تصنيفي شنغهاي والتايمز، وغيرها من التصنيفات العالمية، وحصول جميع كلياتها وبرامجها على أرفع شهادات الاعتماد العالمية.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة، إن التميز المؤسسي أصبح مطلبا أساسيا لا يمكن تجاوزه في عصر الثورة المعرفية الهائلة، والتقدم التكنولوجي والتقني، خاصة مع بروز كثير من الأدوات والإمكانات التي توجد بيئة خصبة للتنافس وتطوير الأداء.

--(بترا)

س ص/ب ع / ع ط

03/01/2024 22:14:27