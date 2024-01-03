قطر تدين تفجيري مدينة كرمان الإيرانية

قطر تدين تفجيري مدينة كرمان الإيرانية
التاريخ
1/3/2024 2:41:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 كانون الثاني (بترا)- أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان مساء اليوم الأربعاء، موقف قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
--(بترا)
ب ع/ع ط
03/01/2024 21:55:06
MENAFN03012024000117011021ID1107681963
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