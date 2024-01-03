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قطر تدين تفجيري مدينة كرمان الإيرانية

1/3/2024 2:41:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 3 كانون الثاني (بترا)- أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان مساء اليوم الأربعاء، موقف قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
--(بترا)
ب ع/ع ط
03/01/2024 21:55:06

MENAFN03012024000117011021ID1107681963

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