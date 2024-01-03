غزة : إرتفاع عدد الشهداء جراء قصف خان يونس إلى 20

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة إلى 20 شهيدا.

ووفق ما أورد محللون، فإن إسرائيل ما تزال تعمل على عزل مدينة خان يونس (جنوبا) بشكل كامل، لكنها فشلت بسبب المقاومة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

03/01/2024 21:48:37