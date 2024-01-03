غزة : إرتفاع عدد الشهداء جراء قصف خان يونس إلى 20

غزة : إرتفاع عدد الشهداء جراء قصف خان يونس إلى 20
التاريخ
1/3/2024 2:41:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة إلى 20 شهيدا.
ووفق ما أورد محللون، فإن إسرائيل ما تزال تعمل على عزل مدينة خان يونس (جنوبا) بشكل كامل، لكنها فشلت بسبب المقاومة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
03/01/2024 21:48:37
MENAFN03012024000117011021ID1107681962
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