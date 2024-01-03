المقاولين تعقد ورشة تعريفية بمشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- نظمت نقابة المقاولين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ورشة عمل للتعريف بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة للمقاولين ضمن الفئات المستهدفة والممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KFW والذي تنفذه منظمة العمل الدولية.
وافتتح الجلسة نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، والذي أكد أن هذه المحاضرات تأتي ضمن آلية تعريف المقاولين بالمشاريع المقبلة وآلية تقديم العطاءات، مشيراً إلى أن حجم المشاريع خلال الفترة المقبلة يفوق 4 ملايين دينار تقريباً.
وقالت المهندسة رائدة العوران، مديرة مديرية النفايات الصلبة بوزارة الإدارة المحلية، إن الوزارة تهتم بالمشاريع التي تخدم الواقع البيئي وتُسهم بشكل كبير بمنظومة البيئة وخدمة تنمية المجتمع، مشيرة الى أن الهدف لعقد الجلسة التعريفية ودعوة المقاولين المصنفين في اختصاص إنشاء الأبنية والاختصاص، وصيانة وإنشاء الطرق لتعريفهم بالمشروع.
وبينت العوران أن مشروع التشغيل والذي تنظمه منظمة العمل الدولية في 15 بلدية، يساهم بتوفير 1250 فرصة عمل، من خلال المشاريع المنفذة.
وأشارت الى أنه ومن خلال المشروع، يتم اختيار البلديات المشاركة من خلال آلية واضحة وضمن مقاييس حددت من أجل المنافسة، حيث تم الاختيار من خلال لجنة فنية مختصة بالتنسيق والإدارة والإشراف على جميع الفعاليات ضمن البرنامج بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية.
وأضافت: انه "تم تطوير المرحلة السادسة من المشروع ليكون لها آثار واضحة على المجتمع بتغيير العمل النمطي المتبع بالطرق التقليدية في إدارة وأعمال النظافة، وتوسيع نطاقها"، لافتة الى أنه سيتم تنفيذ المشاريع من خلال مقاولين ضمن الفئات الثالثة والرابعة، وضمن اختصاص إنشاء الأبنية، والفئة الثالثة والرابعة، من اختصاص إنشاء وصيانة الطرق.
بدوره قال المهندس أنس البخيت، ممثل منظمة العمل الدولية، أن المشاريع سيتم طرحها في كل من البلديات؛ المعراض، الحلبات، برقش، ذيبان، الجيزة، أم الجمال، والصالحة، النايفة ، كفرنجا، وصبحة، وذلك من خلال أسلوب تشغيل العمالة المكثفة.
وأشار الى أن هذا الاجتماع عُقد لتعريف المقاولين ضمن الفئات المستهدفة بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة، قبل السير بإعلان العطاءات ضمن المشروع.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
03/01/2024 21:38:13
MENAFN03012024000117011021ID1107681961
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