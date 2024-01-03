المقاولين تعقد ورشة تعريفية بمشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- نظمت نقابة المقاولين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ورشة عمل للتعريف بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة للمقاولين ضمن الفئات المستهدفة والممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KFW والذي تنفذه منظمة العمل الدولية.

وافتتح الجلسة نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، والذي أكد أن هذه المحاضرات تأتي ضمن آلية تعريف المقاولين بالمشاريع المقبلة وآلية تقديم العطاءات، مشيراً إلى أن حجم المشاريع خلال الفترة المقبلة يفوق 4 ملايين دينار تقريباً.

وقالت المهندسة رائدة العوران، مديرة مديرية النفايات الصلبة بوزارة الإدارة المحلية، إن الوزارة تهتم بالمشاريع التي تخدم الواقع البيئي وتُسهم بشكل كبير بمنظومة البيئة وخدمة تنمية المجتمع، مشيرة الى أن الهدف لعقد الجلسة التعريفية ودعوة المقاولين المصنفين في اختصاص إنشاء الأبنية والاختصاص، وصيانة وإنشاء الطرق لتعريفهم بالمشروع.

وبينت العوران أن مشروع التشغيل والذي تنظمه منظمة العمل الدولية في 15 بلدية، يساهم بتوفير 1250 فرصة عمل، من خلال المشاريع المنفذة.

وأشارت الى أنه ومن خلال المشروع، يتم اختيار البلديات المشاركة من خلال آلية واضحة وضمن مقاييس حددت من أجل المنافسة، حيث تم الاختيار من خلال لجنة فنية مختصة بالتنسيق والإدارة والإشراف على جميع الفعاليات ضمن البرنامج بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية.

وأضافت: انه "تم تطوير المرحلة السادسة من المشروع ليكون لها آثار واضحة على المجتمع بتغيير العمل النمطي المتبع بالطرق التقليدية في إدارة وأعمال النظافة، وتوسيع نطاقها"، لافتة الى أنه سيتم تنفيذ المشاريع من خلال مقاولين ضمن الفئات الثالثة والرابعة، وضمن اختصاص إنشاء الأبنية، والفئة الثالثة والرابعة، من اختصاص إنشاء وصيانة الطرق.

بدوره قال المهندس أنس البخيت، ممثل منظمة العمل الدولية، أن المشاريع سيتم طرحها في كل من البلديات؛ المعراض، الحلبات، برقش، ذيبان، الجيزة، أم الجمال، والصالحة، النايفة ، كفرنجا، وصبحة، وذلك من خلال أسلوب تشغيل العمالة المكثفة.

وأشار الى أن هذا الاجتماع عُقد لتعريف المقاولين ضمن الفئات المستهدفة بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة، قبل السير بإعلان العطاءات ضمن المشروع.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

03/01/2024 21:38:13