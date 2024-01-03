ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في إيران إلى 211 قتيلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية، اليوم الأربعاء، خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي في بيان: إنه وعقب الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية خلّفت العشرات بين قتيل وجريح، فيما يبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية، مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
03/01/2024 21:33:27
MENAFN03012024000117011021ID1107681960
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