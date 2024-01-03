ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في إيران إلى 211 قتيلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية، اليوم الأربعاء، خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي في بيان: إنه وعقب الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية خلّفت العشرات بين قتيل وجريح، فيما يبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية، مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

03/01/2024 21:33:27