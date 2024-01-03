إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 3 كانون الثاني (بترا) - دعاء الطويسي - بحثت لجنة طوارئ فصل الشتاء في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ضمن اجتماع عقد في مبنى السلطة اليوم الأربعاء آلية رفع الجاهزية استعدادا لفصل الشتاء الحالي.
وأكد العلياني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، دور لجنة الطوارئ في السلطة وكفاءتها في التعامل مع الظروف الجوية المختلفة واتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التداعيات الناجمة عنها.
وأشار العلياني، إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمناطق المصنفة لدى السلطة بالساخنة والتي تتعرض لسيول بشكل متكرر، إضافة إلى تفقد الأودية والعبارات بشكل دوري، إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الدوائر المعنية في اللواء للتخفيف على المواطنين في الظروف الجوية وضرورة الحفاظ على رفع جاهزية الكوادر العاملة المعنية و تجهيز الآليات.
ووجه إلى حل جميع المشاكل السابقة من خلال اعداد دراسات لعطاءات التصريف في التجمعات الستة بالإضافة الى رفع كفاءة العمل والإجراءات المتخذة خلال الظروف الجوية المختلفة.
وقررت اللجنة زيادة عدد أجهزة نظام الإنذار المبكر لتشمل جميع المناطق ضمن حدود البترا إضافة لتطوير نظام الإنذار المبكر الثاني لها والذي جاء بالتعاون مع برنامج دعم البلديات والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وناقشت اللجنة الخطوات العملية للتعامل مع الحالات الطارئة ومسؤولية كل جهة في الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استمرار تقدم الخدمات وعدم انقطاعها، تحقيقاً للهدف الأساسي لهذه الخطط وهو المحافظة على سلامة المواطنين والزوار عند حدوث أي طارئ إضافة إلى رفع جاهزية العبارات الصندوقية ومجاري السيول والاودية.
--(بترا)
دط/ ب ع/ ع ط
03/01/2024 20:48:42
MENAFN03012024000117011021ID1107681959
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