إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 3 كانون الثاني (بترا) - دعاء الطويسي - بحثت لجنة طوارئ فصل الشتاء في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ضمن اجتماع عقد في مبنى السلطة اليوم الأربعاء آلية رفع الجاهزية استعدادا لفصل الشتاء الحالي.

وأكد العلياني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، دور لجنة الطوارئ في السلطة وكفاءتها في التعامل مع الظروف الجوية المختلفة واتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التداعيات الناجمة عنها.

وأشار العلياني، إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمناطق المصنفة لدى السلطة بالساخنة والتي تتعرض لسيول بشكل متكرر، إضافة إلى تفقد الأودية والعبارات بشكل دوري، إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الدوائر المعنية في اللواء للتخفيف على المواطنين في الظروف الجوية وضرورة الحفاظ على رفع جاهزية الكوادر العاملة المعنية و تجهيز الآليات.

ووجه إلى حل جميع المشاكل السابقة من خلال اعداد دراسات لعطاءات التصريف في التجمعات الستة بالإضافة الى رفع كفاءة العمل والإجراءات المتخذة خلال الظروف الجوية المختلفة.

وقررت اللجنة زيادة عدد أجهزة نظام الإنذار المبكر لتشمل جميع المناطق ضمن حدود البترا إضافة لتطوير نظام الإنذار المبكر الثاني لها والذي جاء بالتعاون مع برنامج دعم البلديات والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وناقشت اللجنة الخطوات العملية للتعامل مع الحالات الطارئة ومسؤولية كل جهة في الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استمرار تقدم الخدمات وعدم انقطاعها، تحقيقاً للهدف الأساسي لهذه الخطط وهو المحافظة على سلامة المواطنين والزوار عند حدوث أي طارئ إضافة إلى رفع جاهزية العبارات الصندوقية ومجاري السيول والاودية.

--(بترا)

دط/ ب ع/ ع ط

03/01/2024 20:48:42