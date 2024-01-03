غوتيريش يدين الهجوم على كرمان الإيرانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 كانون الثاني (بترا)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي وقع اليوم على حفل تأبيني في مدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية.

ودعا غوتيريش، حسب بيان مقتضب صدر باسمه، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، معربا عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية".

وأفادت التقارير أن الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الكثيرين.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

03/01/2024 20:44:11