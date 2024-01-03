غوتيريش يدين الهجوم على كرمان الإيرانية

غوتيريش يدين الهجوم على كرمان الإيرانية
التاريخ
1/3/2024 2:41:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 كانون الثاني (بترا)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي وقع اليوم على حفل تأبيني في مدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية.
ودعا غوتيريش، حسب بيان مقتضب صدر باسمه، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، معربا عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية".
وأفادت التقارير أن الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الكثيرين.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
03/01/2024 20:44:11
MENAFN03012024000117011021ID1107681958
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