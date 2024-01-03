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الصفدي: إشعال الضفة ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية

1/3/2024 2:41:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني(بترا)- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الاسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب اقليمية.
وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" ان جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا.
وأضاف سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذا التطرف.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
03/01/2024 20:20:32

MENAFN03012024000117011021ID1107681957

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