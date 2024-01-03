جنوب أفريقيا: سنستمر في النضال لتحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، أن بلادها لن تنسى قضية فلسطين أبدًا، وستستمر في النضال من أجل تحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، ولوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ودعت باندور بحسب وكالة انباء عموم أفريقيا (بانا برس) إلى دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل العليا، ردا على جرائمه في قطاع غزة".

وقالت أمام حشد من مؤيدي القضية الفلسطينية، أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة، بهذا الشكل، غير قادرة على تحقيق عملية سلام، ولذا يجب علينا السعي لوجود تحرك يقف على الإبادة الجماعية المستمرة".

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، أولى جلساتها الخميس 11 كانون الثاني بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

03/01/2024 20:08:10