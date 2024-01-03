جنوب أفريقيا: سنستمر في النضال لتحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، أن بلادها لن تنسى قضية فلسطين أبدًا، وستستمر في النضال من أجل تحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، ولوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
ودعت باندور بحسب وكالة انباء عموم أفريقيا (بانا برس) إلى دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل العليا، ردا على جرائمه في قطاع غزة".
وقالت أمام حشد من مؤيدي القضية الفلسطينية، أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة، بهذا الشكل، غير قادرة على تحقيق عملية سلام، ولذا يجب علينا السعي لوجود تحرك يقف على الإبادة الجماعية المستمرة".
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، أولى جلساتها الخميس 11 كانون الثاني بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
03/01/2024 20:08:10
MENAFN03012024000117011021ID1107681956
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