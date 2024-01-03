صحة غزة: 22313 فلسطينيا إستشهدوا منذ 7 تشرين أول الماضي

صحة غزة: 22313 فلسطينيا إستشهدوا منذ 7 تشرين أول الماضي
التاريخ
1/3/2024 2:41:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22313 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 22313 شهيدا و57296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي من بينهم 128 شخصا إستشهدوا في الساعات الـ 24 الماضية."
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
03/01/2024 20:05:32
MENAFN03012024000117011021ID1107681955
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