الصحة العالمية تدين قصف مستشفى الامل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 كانون الثاني (بترا)- ادان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الضربات الاسرائيلية التي تعرض لها مستشفى الأمل في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص بمن فيهم طفل يبلغ من العمر خمسة أيام.

وألحقت أضرارا بالغة بمركز تدريب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع داخل مجمع المستشفى.

وضم الدكتور تيدروس صوته مرة أخرى إلى الدعوات الدولية المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ووصف قصف المستشفى بأنه "غير معقول" مضيفا أن النظام الصحي في غزة منهار بالفعل، حيث يواجه العاملون في مجال الصحة والمساعدات إعاقة مستمرة لجهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال العدائية.

وكان العديد من الناس يحتمون في مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عندما تعرض للقصف قد غادروا الآن، في حين أن أولئك الذين بقوا "خائفون للغاية على سلامتهم ويخططون لمغادرة المكان الذي لجأوا إليه التماسا للمأوى والحماية".

-- (بترا)

م د/ع ط

03/01/2024 19:54:38