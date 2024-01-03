الصحة العالمية تدين قصف مستشفى الامل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 كانون الثاني (بترا)- ادان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الضربات الاسرائيلية التي تعرض لها مستشفى الأمل في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص بمن فيهم طفل يبلغ من العمر خمسة أيام.
وألحقت أضرارا بالغة بمركز تدريب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع داخل مجمع المستشفى.
وضم الدكتور تيدروس صوته مرة أخرى إلى الدعوات الدولية المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ووصف قصف المستشفى بأنه "غير معقول" مضيفا أن النظام الصحي في غزة منهار بالفعل، حيث يواجه العاملون في مجال الصحة والمساعدات إعاقة مستمرة لجهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال العدائية.
وكان العديد من الناس يحتمون في مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عندما تعرض للقصف قد غادروا الآن، في حين أن أولئك الذين بقوا "خائفون للغاية على سلامتهم ويخططون لمغادرة المكان الذي لجأوا إليه التماسا للمأوى والحماية".
-- (بترا)
م د/ع ط
03/01/2024 19:54:38
MENAFN03012024000117011021ID1107681953
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