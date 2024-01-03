محمد بن راشد: الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 3 كانون الثاني (بترا) - أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية، وستبقى الإمارات داعمة للقضية، وساعية لإحلال السلام، ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".
وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في منصة إكس عقب حضوره جانب من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 في دبي اليوم الأربعاء، إن منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها، مؤكدا أن المنتدى يهدف إلى استشراف مستقبل المنطقة اقتصادياً وسياسياً في العام الجديد.
وأضاف، أن منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها، وتنسيق جهودها، وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها، والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها.
يذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق منذ 2001 يندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي ناقش في نسخته الحالية "حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024" بهدف استشراف الأحداث الجيو سياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم.
--(بترا)
ف ش/ب ع/ ع ط
03/01/2024 19:46:24
MENAFN03012024000117011021ID1107681952
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