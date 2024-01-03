محمد بن راشد: الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 3 كانون الثاني (بترا) - أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية، وستبقى الإمارات داعمة للقضية، وساعية لإحلال السلام، ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في منصة إكس عقب حضوره جانب من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 في دبي اليوم الأربعاء، إن منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها، مؤكدا أن المنتدى يهدف إلى استشراف مستقبل المنطقة اقتصادياً وسياسياً في العام الجديد.

وأضاف، أن منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها، وتنسيق جهودها، وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها، والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها.

يذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق منذ 2001 يندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي ناقش في نسخته الحالية "حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024" بهدف استشراف الأحداث الجيو سياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم.

--(بترا)

ف ش/ب ع/ ع ط

03/01/2024 19:46:24