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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران

1/3/2024 2:41:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 3 كانون الثاني (بترا)- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، اليوم، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
03/01/2024 19:48:14

MENAFN03012024000117011021ID1107681951

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