كتلة العدالة النيابية تزور مديرية الأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية، دعم الكتلة لمديرية الأمن العام، ووقوفهم خلف الجهود المبذولة من قبل منتسبيها في سبيل الدفاع عن أمن الوطن، والحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة أفراده.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الكتلة وعدد من أعضائها، اليوم الأربعاء، إلى مديرية الأمن العام، ولقائهم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

وأشار اللواء المعايطة، إلى مضي مديرية الأمن العام نحو تحقيق أهدافها من خلال استراتيجية أمنية تهدف للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير البيئة الآمنة لجميع المواطنين والمقيمين على ثرى الوطن، في إطار من النزاهة واحترام الإنسان.

وأكد مدير الأمن العام، أهمية التكامل في الأدوار، والأخذ بجميع وجهات النظر والآراء والمقترحات الرامية لتطوير العملية الأمنية بشراكة مع مؤسسات الدولة، والمجتمع، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

وأشاد رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور بمستوى الأداء المتميز والانضباط، لمنتسبي مديرية الأمن العام في مختلف الواجبات الميدانية على امتداد الوطن، والخدمات المقدمة من الوحدات والإدارات المختصة كافة.

وأكد أعضاء الكتلة أهمية إدامة التواصل والعمل التشاركي بين المجلس التشريعي، ومديرية الأمن العام، خاصة في المجالات المتعلقة بتطبيق سيادة القانون والحفاظ على الأمن في المجتمع، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن أعضاء الكتلة المستوى الذي وصلت إليه المديرية في الحفاظ على الحقوق والحريات وفق أعلى درجات التميز والكفاءة، وبما يتناسب والمعايير الدولية التي تراعي الحفاظ على إنفاذ القانون وصون كرامة المواطن، مشددين على أهمية دعم هذه الجهود ومساندتها، لضمان ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

--(بترا)

ل م/رق

03/01/2024 18:31:28