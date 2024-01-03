رئيس النواب يلتقي السفير الكويتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني-(بترا)- بحث رئيس مجلس النوب، أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لدى استقباله السفير الكويتي المعتمد لدى المملكة حمد راشد المري، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية منها.
وقدم الصفدي التعزية بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، معبراً عن أصدق الأمنيات بأن يحفظ المولى، الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وأكد الجانبان، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.
وقال الصفدي إن مواقف البلدين تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى مدافعاً عن عدالة القضية الفلسطينية، وإن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
بدوره، أكد السفير الكويتي، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة.
وأشاد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، مبينا أن الأردن دولة مستقرة وآمنة ولديها بيئة استثمارية محفزة.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
03/01/2024 17:57:26
MENAFN03012024000117011021ID1107681947
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