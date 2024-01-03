رئيس النواب يلتقي السفير الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني-(بترا)- بحث رئيس مجلس النوب، أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لدى استقباله السفير الكويتي المعتمد لدى المملكة حمد راشد المري، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية منها.

وقدم الصفدي التعزية بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، معبراً عن أصدق الأمنيات بأن يحفظ المولى، الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وأكد الجانبان، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.

وقال الصفدي إن مواقف البلدين تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى مدافعاً عن عدالة القضية الفلسطينية، وإن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، أكد السفير الكويتي، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة.

وأشاد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، مبينا أن الأردن دولة مستقرة وآمنة ولديها بيئة استثمارية محفزة.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

03/01/2024 17:57:26