اعتقال 11 ألف فلسطيني العام الماضي نصفهم بعد 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 كانون الثاني (بترا)- قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، إن نحو 11 ألف فلسطيني، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2023، نصفهم بعد 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المؤسسات في تقرير اليوم الأربعاء، حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن 11 ألف حالة اعتقال لا تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل من اعتقلن من أراضي عام 1948، بعد 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085.

وبينت أن حالات الاعتقال بعد 7 تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 5500، من بينها 355 طفلا، و184 إمراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.

وأشارت المؤسسات إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، تشكل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات اعتقال نفذها الاحتلال بحق الغزيين بعد 7 تشرين الأول.

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال تشرين الأول الماضي الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، وبلغت 2070، كما كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال الشهر ذاته والتي بلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال نيسان وبلغت 146، وهي نسبة مقاربة جدا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال تشرين الأول الماضي والتي بلغت 145، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال العام الماضي في القدس 3261 معتقلا، تليها الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد 7 تشرين الأول بـ1943 حالة، وجنين بـ1462.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددا إلى أن عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكل بذاتها شهادة حية لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول الماضي بلغ 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن "الدامون" فقط، مشيرة إلى أنه لم يجر التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، ولم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

03/01/2024 17:50:17