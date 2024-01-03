الوظائفي: البورصة تحافظ على توازنها رغم التقلبات الاقتصادية العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- حافظت بورصة عمان على توازنها، اذ سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة Asegi للبورصة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2431.2 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 2501.6 نقطة نهاية عام 2022، بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة علماً بأن هذه المقارنة هي مع الرقم القياسي لعام 2022 والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009 .

و أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أنه على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في ظل ثبات الاقتصاد الوطني في وجه هذه التحديات، وتحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي .

واضاف في بيانه حول اداء بورصة عمان لعام 2023، ان إغلاق الرقم القياسي لعام 2023 لا زال عند أعلى مستوياته منذ عام 2010، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ase20 ليصل إلى 1308.8 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 1345.3 نقطة نهاية عام 2022، أي بانخفاض نسبته 2.7 بالمئة .

. وحقق مؤشر العائد الكلي Asetr وهو الرقم الذي يقيس التغير في أسعار أسهم شركات عينة المؤشر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية لهذه الشركات بافتراض إعادة استثمارها في أسهم شركات المؤشر، ارتفاعاً ليصل إلى 1488.5 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 1430.2نقطة نهاية عام 2022، أي بارتفاع نسبته 4.1 بالمئة وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 16.9 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2022. علماً بأن القيمة السوقية في نهاية العام 2023 لا زالت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2018 .

أما بالنسبة لحجم التداول فقد انخفض خلال العام 2023 ليصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.9 مليار دينار للعام 2022، أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2023 حوالي 1.1 مليار سهم نفذت من خلال حوالي 686 ألف عقد مقارنة مع 1.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2022 نفذت من خلال حوالي 738 ألف عقد .

وتابع المدير التنفيذي للبورصة موضحا أن بورصة عمان استمرت في القيام بدورها المتمثل بالعمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تعزيز تنافسية البورصة وتطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما عملت بورصة عمان على تنفيذ المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تركّز على تعزيز عمق واتّساع سوق رأس المال الوطنيّ بما يعزّز تنافسيّته ونشاطه وسيولته .

وفي ضوء ما سبق، فقد استمرت البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق فقد زودت ما نسبته 100% من الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي ase20 البورصة بتقرير الاستدامة السنوي لعام 2022 ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الافصاح الالكتروني xbrl، وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة، وذلك في ضوء إلزام البورصة لهذه الشركات بإصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاث وهي حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية environmental, social & governance (esg) لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومدراء صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عند الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بعد أن عملت البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن ungc و social value international على تدريب الشركات وتوعيتهم بأهمية إصدار تقارير الاستدامة، وكيفية إعداد تلك التقارير .

كما أصدرت البورصة قواعد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات حيث تم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر Ase20 بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين

Investors relations unit خلال عام 2023، وذلك بهدف تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وتنافسية الشركات المدرجة. وكانت البورصة قد عقدت دورة تدريبية خلال عام 2022 لممثلين عن الشركات المدرجة ضمن مؤشر ase20 حول "إدارة علاقات المستثمرين " بهدف توعيتهم بأهمية وفائدة وجود هذه الإدارة في الشركة المساهمة.

وقال الوظائفي ان البورصة حصلت على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015iso ) من مجموعة تي يو في أوستريا tüv austria group ، بعد عملية التدقيق ودراسة الوثائق التي تمت من قبل الجهة المعتمدة للشركة المانحة في الأردن tüv austria/jordan ، حيث حققت بورصة عمان كافة متطلبات ومعايير الشهادة الدولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق البورصة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية لذلك. كما قال الوظائفي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المبذولة من قبل موظفي البورصة وذلك في إطار السعي لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في جميع جوانب العمل من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين مطابقة لأعلى المعايير العالمية، وكان الحصول على هذه الشهادة من أبرز الأهداف التي سعت البورصة إلى تحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية معتبراً هذا الإنجاز هو نتيجة للتخطيط المسبق والجهد المستمر لتطوير منظومة العمل في البورصة وتحقيق أهدافها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية العليا وسعياً إلى تقديم أفضل أنواع الخدمة وتحقيق احتياجات ومُتطلبات أصحاب المصلحة ورفع مستوى أداء الخدمات والتعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة بما يحقق رضاهم .

وأضاف الوظائفي أنه في ظل سعي البورصة إلى تطوير منظومة الأمن والحماية الخاصة بها لتوفير الحماية اللازمة والضرورية لأنظمتها ومعداتها المختلفة وفق أفضل الممارسات والتقنيات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فقد تم تنفيذ مشروع إدارة الأحداث والمعلوماتSecurity information and event management (siem) في ظل الازدياد الدائم والارتفاع المستمر لأعمال القرصنة والهجمات الإلكترونية المستهدفة للمؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها.

إضافةً إلى ما ذكر، فقد عملت البورصة على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، إضافة إلى إنشاء غرف محاكاة التداول في هذه الجامعات. وعملت البورصة على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار الى أنه في إطار الجهود التي تبذلها بورصة عمان في سبيل تعزيز نشاط وسيولة السوق بما في ذلك إدخال آليات تداول وأدوات جديدة إلى السوق. فقد قامت في سبيل تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاط صناعة السوق في بورصة عمان بإصدار مشروع تعليمات صانع السوق، حيث تمت صياغة مشروع تعليمات صانع السوق في البورصة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبّعة بهذا الشأن، وقد تضمن مشروع هذه التعليمات تنظيماً شاملاً لنشاط صناعة السوق وآلية مزاولة صانع السوق لنشاطه والتزاماته وغيرها من الأمور التنظيمية. وقد تم إعداد مسودة اتفاقية صناعة السوق ومسودة ضوابط مزاولة نشاط صناعة السوق ورفعها لهيئة الأوراق المالية لإقرارها. كما خاطبت البورصة وزارة التخطيط بخصوص الحصول على تمويل لمشروع صانع السوق، ويتم العمل حالياً بالتعاون مع وزارة التخطيط على البدء بتنفيذ خطوات هذا المشروع بعد حصول وزارة التخطيط على تمويل خارجي لبعض مشاريع مؤسسات سوق رأس المال .

وختم الوظائفي بيانه لافتا الى أن البورصة قد قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية البورصة المتمثلة في توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها .

--(بترا)

ر ش/س ق

03/01/2024 17:35:50