المالية النيابية تناقش موازنة وزارة البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة البيئة، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال الجتماع الذي حضره وزير البيئة معاوية الردايدة، إن موازنة الوزارة المقدرة بنحو 11.2 مليون دينار، ارتفعت نحو 3.3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وقال السليحات إن النفقات الجارية، بلغت نحو 3.8 مليون دينار، بارتفاع 154 ألف دينار، نتيجة ارتفاع مخصصات مجموعة مسميات العاملين بنحو 142 ألف دينار وذلك تكلفة الزيادة الطبيعية في الرواتب والشواغر المتبقية والشواغر التي سيجري التعيين عليها العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الملفات التشغيلية بقيمة 12 ألف دينار.

وأوضح أن النفقات الرأسمالية، بلغت نحو 7.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.1 مليون دينار، مطالبًا الوزارة بوضع اللجنة في تفاصيل المشاريع ومخصصاتها، وإيرادات صندوق البيئة والنفقات، المؤشرات البيئة الوطنية، المصانع الخضراء ودور الوزارة في الحد من الملوثات العضوية، ومكبات النفايات والمعايير البيئية، وتدوير النفايات.

وتساءل السليحات، بحضور النواب، سليمان ابو يحيى، وبسام الفايز، وعلي الغزاوي، وعمر النمر، وتيسير كريشان، ومحمد العكور، واسماء الرواحنة، ومحمد المرايات، وعطا بداح، وناجح العدوان، وعلي الطراونة، ويحيى عبيدات، وعبدالرحيم المعايعة، ومحمد ابو صعليك، حول مشاكل مركز نفايات القطع في السواقة، والاجراءات التي من شأنها إنهاء هذه المشاكل والحد منها، للتخفيف من آثار التلوث في المنطقة.

من جهته، أكد الوزير الردايدة، أن مركز نفايات القطع في السواقة يعاني العديد من المشاكل، تتمثل بالطرق والإنارة والمباني ونظام الحماية، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص مليون دينار لتحسين البنية التحتية، وإنشاء مبان جديدة وإيصال التيار الكهربائي.

وأضاف أن نسبة المركبات الكهربائية والهجينة في المملكة، بلغت نحو 18,5 بالمئة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت عددا من الشركات المرخصة للعمل على إعادة تدوير البطاريات السائلة المستهلكة، وشركات لتجميع البطاريات الحامضية المستهلكة، كما حددت شركة لتجميع بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية.

واشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى مليون شجرة خلال 2024 - 2025 في الأردن، وأن هناك جهدا وطنيا لتحقيق ذلك، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر الوارد بالموازنة إلى أن نسبة تغطية الشبكة الوطنية لمراقبة الهواء لعدد السكان وصلت العام الماضي إلى 50 بالمئة، والقيمة المستهدفة للعام الحالي تبلغ 53 بالمئة.

وبين أن هناك 8 منشآت لمعالجة النفايات الطبية، إضافة إلى حارقتين أحداهما مملوكة للقطاع الخاص لمعالجة النفايات الطبية.

من جهته، قال أمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة، إن هناك مختبرات لدى الوزارة لقياس نسبة التلوث في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الملاحظات، حيث يجري التأكد من صحة وجود تلوث.

وأكد أن هناك 11 مرحلة حددها القانون لعملية إدارة النفايات، مشيرا إلى أن الأردن هو أول دولة حددت موقعا خاصا لإدارة النفايات.

وأشار النواب الحضور، إلى الأضرار الناتجة من حرق النفايات وآثارها خاصة في الزرقاء، إلى جانب التلوث البيئي على سيل الزرقاء، وسبل معالجتها والخروج بحلول من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.

--(بترا)

م ح/م ف/رق

03/01/2024 17:25:47