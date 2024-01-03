البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- وقعت شركة البريد الأردني، والشركة المتكاملة للخدمات اللوجستية والشحن "أو تي سي" اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لاستخدام المكاتب البريدية في مجال النقل البريدي.
وبحسب بيان لشركة البريد، وقع الاتفاقية مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام "أو تي سي" أنس عارضة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.
وقالت الطيب، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث ستسمح للشركة المتكاملة بنقل واستلام وتسليم شحنات "البريد السريع" الخاصة بشركة "أو تي سي" من وإلى المكاتب البريدية لتسليمها إلى أصحابها.
وبينت أن الاتفاقية ستعزز تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمتعاملين مع البريد، من خلال توسيع القنوات اللوجستية المتاحة لنقل البريد الخاص بهم ضمن المكاتب البريدية التي تمتلكها شركة البريد في أنحاء المملكة، ما يوفر الجهد والوقت والمال على المتعاملين مع البريد الأردني و" أو تي سي ".
من جهته، أكد عارضة حرص المتكاملة على التعاون مع البريد الأردني باعتبارها مشغلا عاما للبريد بالمملكة، وبما تملكه من إمكانيات لوجستية وفروع ستؤدي إلى تسهيل عمل " او تي سي" في مجال إيصال الشحنات الواردة لها إلى المتعاملين في أسرع وقت ممكن وسرية وأمان.
--(بترا)
غ ح/ ف م
03/01/2024 17:13:41
MENAFN03012024000117011021ID1107681943
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