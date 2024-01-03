فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات في القطاع.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات.
وكان بن غفير دعا الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى غزة، وتهجير الفلسطينيين، غداة دعوة مماثلة أطلقها الوزير سموتريتش.
--(بترا)
أ ن/رق
03/01/2024 17:05:34
MENAFN03012024000117011021ID1107681942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.