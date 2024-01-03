فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات في القطاع.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات.

وكان بن غفير دعا الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى غزة، وتهجير الفلسطينيين، غداة دعوة مماثلة أطلقها الوزير سموتريتش.

--(بترا)

أ ن/رق

03/01/2024 17:05:34