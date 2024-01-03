أبو السمن يتفقد طريقي البحر الميت والشونة الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن اليوم الأربعاء، طريق البحر الميت والجسور والعبارات القائمة التي خضعت لمشروع إعادة تأهيل أخيرا، استعدادا لموسم الشتاء.

واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة، والهادفة إلى رفع كفاءة الطريق والمنشآت الخرسانية ضمن طريق البحر الميت/وادي عربة، حيث تم تنفيذ جسر خرساني جديد، وصيانة مداخل ومخارج الجسور و عددها 8، إضافة لتنفيذ أعمال حمايات لمداخل ومخارج العبارات الواقعة على طريق البحر الميت وعددها 168.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تم تنفيذ أعمال حماية طارئة غرب جسر الموجب لحمايته من الانجرافات ومعالجة الهبوط الحاصل جنوب الجسر ،إضافة لتنفيذ أعمال السلامة العامة (دهان /حواجز حديدية /عواكس/ شبك معدني/ حواجز خرسانية ).

كما اطلع أبو السمن على طريق الشونة الجنوبية / تقاطع الرامة / تقاطع الكفرين، والذي تم إنهاء العمل فيه واستلامه منذ منتصف العام الماضي، حيث تضمنت الأعمال توسعة وصيانة طريق الشونة الجنوبية تقاطع الكفرين، ليصبح بأربعة مسارب ومفصول بجزيرة وسطية، إضافة إلى عبارات صندوقية وأنبوبيــة ومناهــل تصريف مياه الأمطار، وحواجز معدنية وإنشاء جدران وأقفاص جابيون لحماية الطريق.

- -(بترا)

م ح/ ف م/ف ق

03/01/2024 16:59:31