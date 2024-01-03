أبو السمن يتفقد طريقي البحر الميت والشونة الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان ماهر أبو السمن اليوم الأربعاء، طريق البحر الميت والجسور والعبارات القائمة التي خضعت لمشروع إعادة تأهيل أخيرا، استعدادا لموسم الشتاء.
واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة، والهادفة إلى رفع كفاءة الطريق والمنشآت الخرسانية ضمن طريق البحر الميت/وادي عربة، حيث تم تنفيذ جسر خرساني جديد، وصيانة مداخل ومخارج الجسور و عددها 8، إضافة لتنفيذ أعمال حمايات لمداخل ومخارج العبارات الواقعة على طريق البحر الميت وعددها 168.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تم تنفيذ أعمال حماية طارئة غرب جسر الموجب لحمايته من الانجرافات ومعالجة الهبوط الحاصل جنوب الجسر ،إضافة لتنفيذ أعمال السلامة العامة (دهان /حواجز حديدية /عواكس/ شبك معدني/ حواجز خرسانية ).
كما اطلع أبو السمن على طريق الشونة الجنوبية / تقاطع الرامة / تقاطع الكفرين، والذي تم إنهاء العمل فيه واستلامه منذ منتصف العام الماضي، حيث تضمنت الأعمال توسعة وصيانة طريق الشونة الجنوبية تقاطع الكفرين، ليصبح بأربعة مسارب ومفصول بجزيرة وسطية، إضافة إلى عبارات صندوقية وأنبوبيــة ومناهــل تصريف مياه الأمطار، وحواجز معدنية وإنشاء جدران وأقفاص جابيون لحماية الطريق.
- -(بترا)
م ح/ ف م/ف ق
03/01/2024 16:59:31
MENAFN03012024000117011021ID1107681941
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